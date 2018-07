Luis Alegre asegura que no dimitirá pese a "dificultades organizativas" de Podemos en Madrid

El secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, Luis Alegre, ha afirmado que no se plantea dimitir a pesar de las "dificultades organizativas", y ha considerado que hay que seguir trabajando porque no es momento de "seguir mirando hacia dentro".

Así lo ha señalado Alegre en un receso de la reunión del Consejo Ciudadano de la Comunidad de Madrid, el primero que se produce tras la dimisión la pasada semana de diez de sus miembros, entre ellos el secretario de Organización, Emilio Delgado. "Estamos trabajando con normalidad", ha subrayado el secretario general de Podemos en la región, quien, no obstante, ha admitido que les hubiera gustado contar con la opinión de los integrantes del Consejo Ciudadano que han abandonado este órgano.

Tras reconocer que sí hay "dificultades organizativas", pero que "no responden a ningún tipo de discrepancia política", Alegre ha sostenido que no se plantea "nada que no sea seguir trabajando".

Sin embargo, sí que ha apuntado que "habría sido preferible que las posibles discrepancias" se hubieran abordado en el seno de este Consejo Ciudadano, que ha especificado que estaba convocado antes de que se produjesen las dimisiones de la pasada semana.