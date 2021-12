Isabel Díaz Ayuso defiende que "Madrid es la capital de La Veneno, la libertad y el orgullo" gracias a los gobiernos del PP

LEER MÁS La ley LGTB de Madrid no se derogará: el PP anuncia que se abstendrá a la propuesta de Vox

Este jueves se ha debatido en la Asamblea de Madrid la propuesta de Vox de derogar las leyes LGTB y Trans. La presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, ha recordado que Madrid es la capital "de la libertad y del Orgullo" gracias a los gobiernos del PP en el Ayuntamiento y a nivel regional y ha denunciado que la izquierda quiera apropiarse de "la bandera LGTBI radical".

Por su parte, la portavoz de Más Madrid, Mónica García, le ha reprochado que "no cumple" las leyes y como ejemplo ha puesto las normativas del aborto, la de vivienda, la de cambio climático o la de Telemadrid. Además, ha incidido que "planea mutilar" las leyes LGTBI.

"No basta con una abstención cobarde que le ha arrancado el pueblo de Madrid. Uno no se abstiene ante la aberración, ante la homofobia. Uno no se abstiene cuando a un niño le están acosando en el patio de su colegio, cuando le están pegando a una pareja de lesbianas en el Metro, cuando llaman enfermos a nuestros amigos y familiares... por eso le exigimos que se oponga frontalmente", ha reclamado.

Mónica García recalca que "Madrid no quiere la agenda ultra de Ayuso"

La dirigente de Más Madrid señala que se está poniendo en riesgo "el mejor espíritu de Madrid" porque la ciudad es "la capital de Pedro Zerolo y de Boti García, la capital de Carla Antonelli y Mili Hernández"; "la capital de La Veneno, del cine de Pedro Almodóvar y de las series de los Javis" así como la capital "que se ha inventado infinitas vías de escape para la dignidad y el amor frente al odio, al represión y el miedo". Esta misma capital, según ha defendido, la dijo a la presidenta desde la Puerta del Sol que no quiere "su agenda ultra".

Por su parte, la dirigente regional ha defendido que, como ella misma ha dicho, "Madrid es la capital de La Veneno, de la libertad y del Orgullo" pero mucho antes de que los miembros de Más Madrid "se afiliaran a la política". Para Ayuso, esto es gracias al PP que llevaba entonces ya 20 años.

"Madrid era la capital a la que venían transexuales de todo el país a ser operados con total respeto. Madrid ha sido siempre la capital de la libertad y del Orgullo gracias a los gobiernos del PP en el Ayuntamiento y en la Comunidad... antes de que ustedes llegaran e intentarán apropiarse de la bandera desde un punto de vista radical, sectario. La bandera LGTBI radical, no la normal, porque la inmensa mayoría de los homosexuales y transexuales pasan de ustedes", ha señalado.

Estos, según ha expresado, "no van a ninguna de esas soflamas donde solo están las banderas de UGT, de Podemos y de Izquierda Unida", que la presidenta ha ironizado con que "no sabía ni que seguía" en activo. "Ahí estaban todos en la manifestación de ayer diciendo Monasterio al cementerio y a mí diciéndome fascista, está usted en nuestra lista. ¿Esa gente es la que se supone que representa el Orgullo y la libertad de Madrid? Representan a sus sindicatos, chiringuitos...", ha zanjado.