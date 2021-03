Encuestas elecciones Madrid: Ayuso no obtendría mayoría absoluta según los últimos sondeos

Sin duda la gran triunfadora el próximo 4M será la candidata a la presidencia de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), porque todas las encuestas pronostican que será la primera fuerza más votada, duplicando incluso los 30 escaños que obtuvo en los comicios electorales de 2019. No obstante, no parece que vaya a conseguir la mayoría absoluta, por lo que tendrá que recurrir o a Vox o a su excompañero de coalición, Ciudadanos.

A mes y medio de las elecciones autonómicas de Madrid, todo apunta a que la más beneficiada esta vez será la líder del PP, Díaz Ayuso, teniendo en cuenta que, según los sondeos, podría duplicar sus escaños y situarse en un abanico de entre 50 y 60. Su capacidad de conservar a la mayoría de votantes de 2019 es clave para ello, pero también influye la buena imagen que presenta entre el electorado de Ciudadanos y Vox, especialmente entre los primeros, y que permitirá que muchos de ellos den su confianza a la candidata 'popular'.

Las claves del éxito de Ayuso

Su gestión económica de la pandemia, permitiendo que los locales abrieran, sus constantes enfrentamientos con el Gobierno de Sánchez y su carácter carismático la han catapultado hasta la primera posición, siendo valorada muy positivamente por votantes del PP de toda España.

Son buenas noticias para el PP madrileño, no obstante, no son las deseadas porque Ayuso ya afirmó su deseo de gobernar en solitario y no depender de otros partidos, haciendo alusión a la fallida coalición con la formación de Arrimadas por la pérdida de confianza y que desembocó en la convocatoria de elecciones anticipadas para el próximo 4 de mayo.

Vox como el principal aliado

Ahora mismo, la formación de Gobierno pasaría por pactos con otros partidos. Los ojos apuntan directamente a Vox, ya que varias encuestas prevén que la suma de ambos podría dar como resultado los preciados 69 escaños de la mayoría absoluta. Esto se debe a que los sondeos muestran que este último podría obtener entre 12 y 17, sobrepasando cómodamente la cifra requerida.

Aun así, si los de Monasterio entrarían a formar parte del Ejecutivo o no dependerá de la diferencia de escaños que haya entre los partidos. Es decir, solo si obtienen un resultado holgado podrán exigir a Ayuso una coalición en vez de dar apoyo externo, como ahora están haciendo.

Ciudadanos, la pieza clave

Y, a pesar de la debacle en diversos puntos del país, la llave de la gobernabilidad podría estar en las manos de Ciudadanos. Si consigue superar el 5% de votos, cifra requerida para entrar en la Asamblea, se situaría con 7 escaños, aunque todavía no es seguro que esto ocurra porque el riesgo de desaparecer es muy elevado.

El partido liberal se convertiría en la clave del próximo Gobierno autonómico, según varias encuestas, y de él dependería si finalmente Ayuso y Vox ocupan el poder o no.