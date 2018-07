El Ayuntamiento de Móstoles expedienta a una Iglesia por el ruido de sus campanas

"Llamaron varios vecinos quejándose del ruido y al medirse los decibelios estos se elevaban a 84, cuando en esa zona no puede superar los 55", ha puntualizado, añadiendo que una vez que el Obispado reciba la comunicación tiene 15 días para hacer alegaciones, tras las cuales se procederá a resolver ratificando la multa o dejándola sin efecto.

El importe de la sanción que se le impone es el mínimo destinado a las muy graves, unos 16.000 euros (el máximo está en los 300.000). Gutiérrez ha destacado que la normativa no contempla que se tengan que hacer ningún tipo de apercibimiento previo. "Se mide, se constata y se procede a iniciar los trámites", ha insistido.

Además, el edil ha querido aclarar que lo que se persigue es el cumplimiento de la normativa de ruidos, "sea cual sea" el origen. "Existe un plan de inspecciones con el que se realizan los seguimientos, a la par que se atienden a las quejas vecinales. No tiene que ver con que sea una Iglesia, hemos actuado en otros puntos, como por ejemplo en Ricardo de la Vega donde los bares se pasaban de decibelios", ha explicado, añadiendo que "la ley es igual para todos". Gutiérrez ha confirmado también que se está tramitando la apertura de expediente para otras dos iglesias de Móstoles, San José Obrero y San Juan de Avila.

Por su parte, el párroco de Nuestra Señora de la Asunción ha declarado que está sorprendido y abrumado por las informaciones. "Nunca hemos tenido ningún problema al respecto. El sonido de las campanas ha sido parte de Móstoles desde tiempos inmemoriales", ha indicado. En este sentido, ha afirmado que no puede entender que, aunque la normativa no obligue a realizar apercibimientos, nadie se haya puesto en contacto con ellos para trasladarles las quejas, dialogar y llegar a una solución conjunta.

Las campanas suenan todos los días a las 12, hora del Angelus, y se dan tres toques breves antes de la misa de las 19 horas, ha explicado, pero, según ha insistido, el sonido de las campanas dura "únicamente 20 segundos, no es un ruido de máquinas o de ocio, que es más constante". Por todo ello, ha asegurado que la sensación es que detrás de todo esto también existe "un componente ideológico". En cuanto a la multa de 16.000 euros, ha manifestado que si finalmente tienen que enfrentarse a ella no sabe cómo podrá pagarla.

"Supongo que habrá que sacarlo como sea del dinero de la Parroquia, no lo sé. Intentaré hablar con el Obispado para que me ayude, me aconseje", ha dicho. Finalmente, el párroco ha explicado que tanto las campanas como la torre, ésta de 800 años de antigûedad, son patrimonio histórico. Para el PP de Móstoles se trata de la acción de un Gobierno "que no resuelve los problemas de ruido nocturnos en la ciudad, pero para el que sí es prioritario sancionar a la Iglesia por el sonido de las campañas". Asimismo, han indicado que se trata de un elemento "que forma parte de nuestras tradiciones y culturas de la historia de la ciudad y estamos seguros que hay soluciones que pueden reducir si existieran molestias, pero la falta de diálogo por parte de este gobierno es premeditada".