Los autobuses madrileños llevarán pegatinas contra el 'manspreading' o despatarre masculino

Los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) van a incorporar en su interior un pictograma advirtiendo a los hombres de que no está permitido despatarrarse en los asientos ocupando más de una plaza, una práctica que se conoce con el nombre de 'manspreading'.

El Ayuntamiento de Madrid incorporará en los autobuses de la EMT unas pegatinas con una advertencia contra el despatarre, el llamado 'manspreading', término acuñado para describir a los hombres que se sientan con las piernas abiertas ocupando dos asientos. "Respeta el espacio de los demás" es la recomendación que aparecerá en los autobuses municipales, junto a un icono de un usuario que ocupa con sus piernas dos asientos, según ha indicado el Consistorio madrileño en una nota de prensa,

El Ayuntamiento responde así una petición de Mujeres en Lucha y Madres Estresadas para pedir la inclusión de señales informativas para evitar este fenómeno. Este icono es similar al que ya existe en otros sistemas de transporte a escala mundial, asegura el Ayuntamiento.

El área de Políticas de Género y Diversidad ha trabajado de forma coordinada con este colectivo de mujeres para establecer este nuevo icono cuya misión es "recordar la necesidad de mantener un comportamiento cívico y de respetar el espacio de todo el mundo a bordo del autobús".

El nuevo panel informativo incluye también la obligación de validar el título de transporte, la recomendación de vigilar las pertenencias, utilizar auriculares para escuchar música, no llevar la mochila a la espalda, no comer o beber a bordo y no poner los pies en los asientos.

En cambio, la Comunidad de Madrid no tiene previsto tomar medidas concretas contra esta práctica porque el reglamento de viajeros ya contempla que no se puede invadir el asiento de otro pasajero, según ha indicado esta mañana el portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido.