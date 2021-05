Ángel Gabilondo sale del hospital tras ingresar por una arritmia: "No fue resultado de la vacuna"

LEER MÁS Gabilondo no recogerá su acta como diputado en la Asamblea de Madrid

El candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid en las elecciones del 4 de mayo, Ángel Gabilondo, ha abandonado este viernes dada su evolución favorable el hospital Ramón y Cajal de la capital, donde ingresó el jueves por una arritmia cardíaca.

En declaraciones a los medios a la salida del hospital, Gabilondo ha dicho que está "bien" y ha admitido que el "clima de exigencia permanente, esa tensión emocional tan fuerte" de la campaña electoral "ha podido influir" en su dolencia.

"Pero tengo que aceptar que tengo una edad determinada, no soy un chaval", ha explicado Gabilondo, de 72 años, que ingresó el jueves cuando acudió al hospital a vacunarse contra el coronavirus y no se encontró bien al subir las escaleras, por lo que ha querido dejar claro que la vacuna no ha tenido nada que ver.

"Mentiría si dijera que la campaña no ha podido influir"

Sobre la campaña del 4M, ha reconocido que ha sido "muy exigente", pero ha querido insistir en que no ha sido la única causa: "Esto pasa con un cúmulo de cosas. Mentiría si dijera que el esfuerzo de la campaña no ha podido influir. Cuando peleas por algo el corazón va contigo. Esto pasa si llevas una determinada forma de vivir y todos nos tenemos que cuidar".

Por último, ha hablado del apoyo recibido por personas como Isabel Díaz Ayuso y de la ausencia de miembros del PSOE en el hospital: "Todo el mundo ha estado muy encima, he sentido el cariño, afecto y respeto de muchísima gente".