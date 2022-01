Almeida, sobre las primeras ayudas tras 'Filomena': "No hay ningún madrileño que entienda que es la cantidad adecuada"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado que "no hay ningún madrileño que entienda que es la cantidad adecuada para resarcir los daños de 'Filomena'", en relación a las primeras ayudas del Gobierno de 1,5 millones de euros.

Así lo ha manifestado en una entrevista en Antena 3 Noticias, en la que ha criticado que esa cifra se queda "muy corta" y que han calculado que "como mínimo" Madrid iba a recibir una cantidad cercana a los 65 millones", con daños cuantificados entre el 8 y 18 de enero,

Respecto a ello, el alcalde de Madrid ha lamentado que "no se pueden cuantificar en ese periodo únicamente", sino que hay que tener en cuenta "las consecuencias reales" derivadas de esa declaración de zona catastrófica.

Todavía hay secuelas

Un año después de 'Filomena', Almeida ha admitido que todavía hay secuelas importantes en el arbolado, "800.000 árboles se vieron dañados o afectados, de los que 90.000 han tenido que ser talados", junto a las infraestructuras o el asfaltado, que "se vio seriamente dañado".

En una entrevista concedida al diario 'El Mundo', el regidor capitalino ha indicado que "parece difícil pensar" que el Gobierno central "vaya a tener el comportamiento que merece" con la primera declaración de Madrid como zona catastrófica.

"No tenemos excesiva confianza porque desde el Gobierno se nos comunicó que este primer pago iba a ser de 65 millones de euros", ha señalado Martínez Almeida, quien ha recriminado al Ejecutivo de Sánchez que haya tardado un año "en decidir que esa zona catastrófica vale un millón y medio de euros".

Sobre la experiencia de 'Filomena', ha destacado que han aprendido a que pueden estar mejor preparados desde el punto de vista de efectivos, de número de personal dedicado a tareas por la nevada y de maquinaria.

Asimismo, el alcalde ha reconocido como error el no haber sabido transmitir la necesidad a los ciudadanos de "no salir de casa en caso de que no fuera imprescindible".