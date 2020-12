Más de uno Alcalá 31/12/2020

Nos acercamos a una de las residencias de la comarca para conocer la situación actual de estos centros y cómo están viviendo tanto trabajadores como residentes la llegada de las vacunas contra la Covid-19. Luz Suárez, técnico en cuidados auxiliares de enfermería en la residencia Francisco de Vitoria, nos cuenta que ahora tienen una situación normalizada pese a las medidas de protección que siguen y que la semana próxima llegarán ya las primeras 50 dosis para comenzar la vacunación entre los residentes que den su consentimiento. Llamamos a las puertas de la asociación “Salvar las pequeñas librerías” para hablar con su presidente, Valentín García, sobre este sector que se ha visto tan afectado por la pandemia. Lamentan haberse quedado fuera de las ayudas que ofrece la Comunidad de Madrid a las librerías porque no pueden cumplir con los criterios técnicos impuestos por la Consejería de Cultura pero notan que hay más hábito de lectura entre la gente y el aumento de las compras en el comercio de proximidad, lo que les permite seguir manteniendo la actividad. En nuestro espacio “Alcalá es Universidad” hablamos con Miguel Ángel Teus, catedrático en el Departamento de Cirugía de la facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá, para conocer un proyecto de investigación realizado por profesionales de la oftalmología de toda Europa centrado en las repercusiones que ha tenido la pandemia sobre nuestros ojos y las medidas para minimizar su impacto. Nos desplazamos a Nuevo Baztán para conocer los detalles de la suelta que han realizado este mediodía de un globo con un contenido muy especial. Han estado recopilando los deseos de la gente para este 2021 y Gema Pacheco, la alcaldesa del municipio, nos cuenta que en el proyecto no solo han participado los vecinos de Nuevo Baztán, las nuevas tecnologías han permitido incluir mensajes que han llegado de 54 países diferentes. Fernando Barbero nos plantea una ruta diferente a las que nos tiene acostumbrados porque nos lleva a la sierra de Madrid pero no para disfrutar del paisaje, la flora y la fauna madrileños. La propuesta de hoy es un recorrido que nos acerca a los hospitales abandonados en la Sierra de Guadarrama y las historias que se cuentan sobre ellos, unos centros que se encuentran en ruina por lo que no se debe visitar su interior. Al ser el último programa de la semana, adelantamos la agenda cultural para que puedan organizar con tiempo las agendas los que no hayan hecho planes para estos 3 días. Entre las citas más destacadas se encuentran el Concierto de Fin de Año de mañana en el Teatro Salón Cervantes o la apertura de la Fábrica de Juguetes en la antigua fábrica Gal, en Alcalá de Henares. El broche final al programa de hoy y a este año 2020 lo pone Cirilo Luis Álvarez. Nuestro colaborador comparte con los oyentes la petición en forma de verso que hace a los Reyes Magos de Oriente para todos los habitantes de la comarca, en la que no faltan las sonrisas y la esperanza.