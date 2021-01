Más de uno Alcalá 27/01/2021

El sindicato UGT en el Hospital Príncipe de Asturias pide que se suspenda la actividad quirúrgica programable y que solo se realicen cirugías oncológicas y de urgencias para no aumentar más la presión sobre el personal del hospital. Alfredo Cámara considera necesario optimizar los recursos de la UCI ante la saturación que se vive en el centro hospitalario. También contactamos con el Sindicato de Técnicos de Enfermería para conocer de primera mano la presión asistencial que está sufriendo el personal del HUPA. Luz Santiago confirma que a día de hoy no faltan medios y está todo bajo control pero teme que si siguen aumentando los ingresos por Covid y continúan las derivaciones de sanitarios al Hospital Zendal, tendrán que doblar turnos para atender a los pacientes del centro alcalaíno. Ya hay pronunciamiento judicial sobre la denuncia interpuesta contra el alcalde mequero y la Junta de Gobierno que aprobó la remodelación del quiosco de El Verdoso. Le pedimos al regidor Pedro Luis Sanz una valoración sobre dicha sentencia absolutoria y aprovechamos para preguntarle por los casos de contagio Covid del municipio. Hablamos con los hosteleros para acercarnos a la situación actual que está viviendo el sector y ver cómo se están adaptando a los continuos cambios de las medidas sanitarias. Francisco Rodríguez, empresario alcalaíno, nos expone una situación compleja que les está obligando a reestructurar las plantillas y los modelos de negocio. Preguntamos al colectivo Ciconia por la población de cigüeñas de Alcalá de Henares y cómo les afectan algunos cambios que se están produciendo en la ciudad. Nos cuenta su portavoz, Juan Prieto, que las obras para la creación de la Casa de los Arqueólogos supondrán la pérdida de 22 nidos pero que lo más preocupante es el cierre del vertedero, que puede hacer que las cigüeñas se marchen de la ciudad por no tener alimento. Y con José María Nogales nos damos una vuelta por “Alcalá visual”, la muestra ubicada en el Antiguo Hospital de Santa María la Rica que recoge los trabajos de los galardonados con los premios Ciudad de Alcalá.