Más de uno Alcalá 25/10/2021

Comienza la campaña de vacunación contra la gripe para los mayores de 70 años. Aquellos que lo deseen y lo hayan indicado al concertar su cita recibirán la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19. La Universidad de Alcalá recupera desde hoy la presencialidad total en sus aulas. Medidas sanitarias como el uso obligatorio de las mascarillas, mantener la distancia interpersonal, una higiene de manos frecuente o la ventilación forzada o natural en espacios de uso colectivo seguirán estando vigentes. La Comunidad de Madrid recuerda que, aunque la mascarilla no sea obligatoria en los patios, deberá utilizarse si la distancia social mínima de un metro y medio no queda garantizada. Mientras tanto, el Ministerio de Sanidad estudia si flexibiliza el uso de mascarillas en los espacios abiertos de los colegios. Los retrasos en el envío de productos y materiales provocados por la situación actual del transporte impiden que finalicen las obras de Oasiz Madrid en la fecha prevista. La compañía de Phalsbourg pospone su inauguración al mes de diciembre. La Plataforma para la defensa y mejora de la Sanidad Pública de Alcalá ha decidido planificar un calendario de movilizaciones que buscan garantizar la calidad en la atención sanitaria. Entre sus reclamaciones están el mantenimiento de las consultas a partir de las 6 de la tarde y la suficiente dotación de médicos de familia y pediatras en Atención Primaria. Juan Lobato ha sido elegido secretario general del PSOE de Madrid al obtener el 61% de los votos emitidos por los militantes en las elecciones internas celebradas este fin de semana. Cementerio Jardín de Alcalá de Henares presenta hoy “El Bosque de la Vida”, un espacio de casi 10.000 m2 pensado como alternativa a las unidades de enterramiento tradicionales. Esta zona verde contará una fuente de esparcimiento de cenizas, un monumento Stonehenge y una escultura de hierro con forma de árbol, de la que colgarán las hojas con los datos de las personas que hayan sido inhumadas en dicho elemento. Con motivo del Día de Todos los Santos, el Cementerio de Torrejón de Ardoz estará abierto de forma ininterrumpida de 8 de la mañana a 8 de la tarde, desde el 23 de octubre al 1 de noviembre. Una nueva exposición dedicada al artista de la vanguardia española Ángel Orcajo llega al Museo Luis González Robles de la Universidad de Alcalá. La muestra lleva por título “Orcajo. Inmensidad construida” y permanecerá abierta hasta el 18 de diciembre. Las obras de construcción del campus de la Universidad de Alcalá en Guadalajara sacan a la luz parte de la muralla andalusí y una de las puertas que daba salida hacia el puente árabe. Una segunda fase del proyecto integrará parte de los restos encontrados junto a la facultad de Educación a la altura de la calle Madrid. En la parcela que debe albergar los edificios destinados a docencia e investigación también se han realizado trabajos arqueológicos que han permitido localizar más de 200 enterramientos de una necrópolis tardomedieval de los siglos XIV y XV. Su hallazgo no impedirá la construcción del aparcamiento subterráneo ni el alzado de nuevos edificios.