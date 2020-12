Más de uno Alcalá 24/12/2020

Empezamos nuestro programa de hoy contactando con los 2 municipios más grandes de la comarca para hacer balance de este año 2020. Con Javier Rodríguez Palacios, alcalde de Alcalá de Henares, hablamos de cómo se están desarrollando estas fiestas y del dispositivo local establecido para evitar aglomeraciones en espacios públicos. El regidor complutense se siente orgulloso de la solidaridad mostrada por sus vecinos durante la época más dura de la pandemia y hace un llamamiento a la sensatez y al respeto de los protocolos sanitarios durante estos días. Desde Torrejón de Ardoz, también se pide responsabilidad a los ciudadanos durante estas celebraciones. El municipio torrejonero ha sido un referente de la Navidad en los últimos años y han querido mantener la ilusión de sus vecinos, especialmente de los más pequeños. Su alcalde, Ignacio Vázquez, pide no bajar la guardia pese a la inminencia de la llegada de la vacunación a la región. La Navidad se vive de forma especial en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias para que los pacientes ingresados pasen estas fechas lo mejor posible. Por eso se afanan en preparar unos menús especiales para la cena de Nochebuena y la comida del día de Navidad. Julián Fernández es uno de los responsables de la elaboración de los platos que están preparando con mucho cariño en los fogones del HUPA y nos avanza que la merluza será protagonista en la cena de hoy y el cordero llegará mañana a los pacientes hospitalizados en el centro alcalaíno. En nuestro espacio “Alcalá es Universidad” hablamos de emprendimiento. Ciertos estudios apuntan que es un buen momento para crear una empresa y llamamos a las puertas de la Universidad de Alcalá para conocer hasta qué punto esa afirmación es correcta. Según Fernando Javier Crecente, sería un buen momento para negocios enfocados hacia las nuevas tecnologías y procesos de digitalización pero realmente la crisis sanitaria está provocando demasiada incertidumbre entre los autónomos como para generalizarlo a todos los sectores. Desde hace años se realizan campañas de concienciación pero siguen siendo muchos los que deciden regalar animales en estas fechas por eso el grupo Animalista del Círculo de Podemos Alcalá de Henares está intentando fomentar la adopción frente a la compra de animales de compañía. Charo Benito e Ignacio García nos recuerdan que las mascotas no son juguetes y que hay que ser responsables porque son seres vivos que hay que cuidar y proteger. Durante el pasado confinamiento, desde el Centro Social 13 Rosas se generó la iniciativa solidaria Grupo de Apoyo Obrero. A lo largo de estos meses han llegado a repartir alimentos a 50 familias pero ahora uno de sus miembros, José López, nos habla de situación crítica porque solo pueden atender a 30 y tienen lista de espera de gente que necesita ayuda para seguir adelante. Con motivo de los días festivos, adelantamos al jueves nuestra agenda cultural ofreciendo un recorrido por toda la oferta de actividades que podemos disfrutar durante estos días. Como es lógico no pueden faltar los actos navideños pero también hay múltiples exposiciones, actividades deportivas y recitales.