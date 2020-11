Más de uno Alcalá 18/11/2020

El PP de Villalbilla muestra su disconformidad con los presupuestos municipales recién aprobados. Su presidente, David Enguita, afirma que echan en falta alguna partida específica con ayudas municipales para los autónomos y que les gustaría que se informase a la ciudadanía sobre múltiples partidas inferiores a 15.000 euros que no se especifica a qué van destinadas. Los vecinos de la vega del Henares tienen a su disposición nuestros micrófonos para compartir sus dudas, a las que intentaremos buscar respuesta. Hoy, Antonio, un torrejonero que acude habitualmente a Alcalá de Henares se queja del estado del aparcamiento del Pico del Obispo y no entiende cómo no se puede adecentar el lugar, receptor de muchos de los visitantes de una ciudad que es Patrimonio de la Humanidad. Se celebra el Día Europeo del Uso Prudente de los Antibióticos y las autoridades sanitarias aprovechan para hacer campaña contra el consumo inadecuado de estos medicamentos. Visitamos el Hospital Príncipe de Asturias para charlar con el doctor José Sanz sobre las consecuencias de su mala utilización y nos confirma que España es de los países que hacen un mayor uso injustificado de los antibióticos. Nos desplazamos hasta la Taberna San Isidro para conocer los secretos de su famoso cocido. Con Manuel Pérez hacemos un recorrido por los 15 años que llevan siendo toda una referencia en la ciudad complutense para los amantes del cocido tradicional en 3 vuelcos. Contactamos con Rafael Salazar, representante de ASME, y José Luis Martínez, presidente de Corazones Sanos de Henares, para saber qué les va a suponer a ambas asociaciones poder disponer del nuevo espacio cedido por el ayuntamiento alcalaíno.