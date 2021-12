Más de uno Alcalá 17/12/2021

Sobre la movilidad en Alcalá de Henares hablamos con Alberto Blázquez, responsable de esta área en el ayuntamiento de la ciudad complutense. Con el concejal repasamos las modificaciones que se han producido esta semana en 3 líneas de autobuses urbanos y la situación del servicio de taxi en la localidad. Ante la bajada de las temperaturas, nos interesamos por las personas en situación de calle en la comarca del Henares. Raquel Zafra, Técnico de Cruz Roja Corredor del Henares Norte y referente del proyecto de Atención Integral a Personas sin Hogar, nos confirma que actualmente atiende a unas 60 personas de media y nos explica el protocolo de actuación durante la Campaña de Frío. Gregorio Cruz, presidente de la delegación alcalaína de Manos Unidas, hace balance de un año en el que su principal campaña ha pedido a la ciudadanía el contagio de solidaridad para acabar con el hambre en el mundo. La ONG será la beneficiaria de las aportaciones voluntarias de aquellos que acudan este sábado al concierto que ofrece el Orfeón Complutense en la Catedral Magistral de Alcalá de Henares. Contamos también con Fernando Calleja, presidente de esta entidad cultural, para conocer el programa que han preparado junto a la Orquesta Filarmonía de Sevilla. Hace uno días, el club Quijotes Triatlón Alcalá realizó su presentación oficial y hoy contamos con una representación en nuestros estudios. Manel Castro Linares, miembro de su Junta Directiva, nos cuenta que entre los objetivos de estos amantes del running, el ciclismo y la natación está promover los hábitos de vida saludables y transmitir la pasión por este deporte a los más jóvenes. César Gallego no trae una agenda musical para este fin de semana cargada de múltiples oportunidades para disfrutar de la música en vivo en Alcalá de Henares. Este viernes contamos con Elástica, Jam Session y la vuelta a los escenarios de los Calla acompañados de Balas sobre Brodway. La programación navideña nos trae el sábado las actuaciones de algunas casas regionales y eventos musicales solidarios. A lo largo del día también tocarán en la ciudad Sin Recreo, Susie Vicha, The Brandy's y Miguel Medina y el Orfeón Complutense. El domingo no nos da respiro y nos ofrece un tributo a The Rolling Stones, la fusión latinoamericana de Contrabandeando, la combinación de zarzuela y humor de Esencia de Burdeos además de las actuaciones de la OCA y la Schola Cantorum. Como todos los viernes, abrimos un hueco para la agenda cultural. Por las fechas en las que estamos, el toque navideño no falta en muchas de las propuestas de ocio que encontramos por toda la comarca del Henares.