Más de uno Alcalá 15/01/2021

El alcalde de Alcalá nos avanza los trabajos que tienen previstos para este fin de semana para ir recuperando la normalidad en la ciudad. La línea circular comenzará a recorrer las calles si no hay contratiempos y las que todavía no están operativas volverán a circular a principios de la próxima semana. Javier Rodríguez Palacios nos habla del esfuerzo que se está realizando en los colegios para que los alumnos puedan volver a las aulas el lunes y del repunte de casos de Covid-19 en el municipio. Contactamos con la Dirección del Área Territorial Madrid Este de Educación para saber si el lunes podrán los alumnos volver a sus clases. Jorge Elías de la Peña, su director, confirma que se está trabajando para estar operativos en fecha, solucionando los problemas generados en pérgolas, conducciones de agua y calderas. También están coordinados con los diferentes ayuntamientos de la demarcación para tener listos los accesos a los centros. La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha comprobado que ningún centro educativo del municipio ha sufrido daños estructurales y su responsable, Diana Díaz, pide a las familias que los escolares acudan el lunes a los centros andando para facilitar la movilidad por la ciudad. Nos desplazamos a Torrejón de Ardoz ante el anuncio de Selecta de un nuevo expediente de regulación temporal de empleo. El delegado de CC.OO, José Luis Ruiz, nos confirma la intención de la empresa de llevarlo a cabo entre los meses de febrero y agosto pero todavía no les han concretado el número de trabajadores o centros de trabajo que se verían afectados. Nuevo Baztán recibe la ayuda de 19 miembros de la UME y 3 máquinas quitanieves para paliar las consecuencias del paso de Fiolmena. Gema Pacheco, la alcaldesa del municipio, nos cuenta la realidad que están viviendo los vecinos que se han quedado sin suministro de agua por problemas en la conducción general. Nos interesamos por el estado de los animales que están al cargo de APAP Alcalá tras el paso del temporal por sus instalaciones. Cecilia Castillo, una de sus voluntarias, nos cuenta cómo están cuidando de sus 85 animales en unas condiciones muy duras, sin agua, con los cheniles llenos de nieve y accesos muy complicados al albergue. Agradece la colaboración de los vecinos que están prestando una ayuda fundamental, gracias a lo que podrán avanzar este fin de semana para tener todo mejor acondicionado. Vecinos como Marina se han puesto en contacto con nosotros para contarnos los problemas que les ha generado el temporal. Ella es una de las residentes en la calle General Vives de Alcalá de Henares afectada por la falta de suministro de agua debido a la congelación de las tuberías que llegan a su domicilio. Está desesperada porque lleva 5 días sin agua ni calefacción. Como todos los viernes, Cirilo Luis Álvarez comparte con todos los oyentes su visión de la actualidad en forma de verso. En esta ocasión ha llamado a su poema “Aunque sea con ironía”.