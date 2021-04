Más de uno Alcalá 14/04/2021

Constatamos como la tendencia al alza de los casos de contagio de coronavirus en la Comunidad de Madrid tiene su reflejo en la comarca del Henares. Desde el sindicato MATS, Rubén Herrera nos confirma que han aumentado tanto los ingresos como la asistencia de pacientes en UCI en el Hospital Príncipe de Asturias. Además de solicitar el refuerzo en Atención Primaria y la apertura de sus servicios de Urgencias, nos avanza que han solicitado una evaluación de posibles daños entre el personal hospitalario por el uso de determinadas mascarillas FPP2 que podrían haber puesto en peligro su salud por inhalación de grafeno. La actualidad nos lleva a visitar los municipios de Villalbilla y Torres de la Alameda porque desde la Gerencia de Atención Primaria han confirmado que se centraliza las líneas telefónicas de los centros de salud de ambas localidades en el municipio torresano. Ana Isabel de las Heras, concejala de Sanidad de Torres de la Alameda, nos aporta más datos y pide a sus vecinos, especialmente los pertenecientes a la franja de edad entre 75 y 79 años, que estén pendientes del teléfono. El centro de salud no tiene los datos actualizados y deberán contactar con sus profesionales sanitarios si no reciben en los próximos días una llamada para darles cita para la vacunación contra la Covid-19. Hoy se conmemoran los 90 años desde la proclamación de la II República española y echamos la vista atrás con la ayuda de Manuel Ibáñez, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Alcalá de Henares, para conocer cómo era la vida en la ciudad complutense en ese momento de nuestra historia. Inauguramos una nueva sección en nuestro programa: “Quijotes anónimos”, un tiempo de radio con el que queremos descubrir a todos esos artistas del Corredor de Henares que siguen siendo desconocidos para muchos de los habitantes de la comarca. Hoy conocemos a Darío Guibert, músico de jazz que comenzó a tocar el contrabajo en el Conservatorio de Alcalá de Henares quien comparte con nosotros sus vivencias en Holanda y Nueva York y nos habla de sus proyectos actuales, entre los que está su participación en el grupo The Machetazo.