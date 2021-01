Más de uno Alcalá 12/01/2021

Ya circulan los primeros autobuses interurbanos que permiten el desplazamiento de los habitantes de la comarca del Henares hacia Canillejas. En funcionamiento se encuentran las líneas 223, 227 y 229 en Alcalá de Henares, la 224 en Torrejón de Ardoz o la 250 de Meco, entre otras. En Alcalá, la línea Circular y otra que recorrerá el eje de Vía Complutense serán las primeras del servicio urbano. Otra de las novedades avanzadas por el alcalde complutense la ofrece el servicio de recogida de basuras, que llega al 80% de la ciudad por segunda noche consecutiva. El principal contratiempo ahora viene dado por la bajada de las temperaturas y la formación de grandes placas de hielo y en Torrejón de Ardoz, el ayuntamiento anuncia la apertura de hasta 6 puntos adicionales de dispensación de sal para los vecinos y comunidades de propietarios. El hielo comienza a hacer estragos en localidades como Torres de la Alameda. Si durante la nevada tuvieron que prestar ayuda a los conductores que se quedaron atrapados en la M-224, ahora son los propios vecinos los que necesitan asistencia por fracturas importantes causadas por caídas en las placas en hielo. La Comunidad de Madrid ha decidido prorrogar la suspensión de la actividad educativa presencial hasta el próximo lunes 18 para garantizar una vuelta segura a las aulas. La medida no solo se toma por la dificultad de acceso a los centros educativos sino también para poder revisar y reparar las incidencias en sus instalaciones. Es el caso del CEIP Infanta Catalina, en Alcalá de Henares, donde la estructura de la pérgola cedió por el peso de la nieve. Empresarios ubicados en los polígonos industriales de Alcalá de Henares piden ayuda para liberar de nieve y hielo los accesos a sus negocios. Pese a la iniciativa particular, se hace imposible el acceso de los empleados y de los camiones de distribución por lo que actividad económica se encuentra parada. Desde Aguas de Alcalá facilitan consejos básicos para proteger las instalaciones interiores de agua de los posibles efectos de las bajas temperaturas. Recomiendan proteger los contadores del agua, especialmente si están en línea de fachada, y cortar la llave de paso y el vaciado de la instalación en las viviendas que no se encuentren ocupadas.