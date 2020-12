Más de uno Alcalá 10/12/2020

IU Alcalá ha hecho públicas sus sugerencias al avance del Plan General de Ordenación Urbana, sugiriendo que el ya presentado sea retirado para promover un proceso real de participación ciudadana. Su portavoz, David Cobo, plantea que el PGOU debería enfocarse en las necesidades dotacionales para servicios públicos y en la rehabilitación y mejora de los barrios. En cuanto a la actividad empresarial, consideran que toda actuación que se lleve a cabo debe anteponer el mantenimiento del empleo a los intereses especulativos. Nos acercamos al Hospital Universitario Príncipe de Asturias para conocer las impresiones de sus profesionales ante los inminentes traslados de personal que se van a producir en este centro. Sergio Luis García, enfermero de Urgencias, nos confirma la salida forzosa de la mayoría de los 29 trabajadores con contrato Covid que irán al hospital Isabel Zendal y hace un llamamiento a la ciudadanía a participar en la movilización convocada mañana a las puertas del HUPA para mostrar el desacuerdo por este plan impulsado por la Comunidad de Madrid, que no contempla cubrir las plazas que se quedan vacantes. La Plataforma en defensa de la Sanidad Pública en Alcalá también se muestra en contra de la salida de los profesionales sanitarios del Hospital Príncipe de Asturias. José María Irastorza afirma que la marcha forzosa de estos profesionales va a tener mucha repercusión en el centro hospitalario alcalaíno, que ya contaba con una plantilla muy ajustada, y no contribuye a paliar el deterioro sanitario que está padeciendo la ciudad, que sigue teniendo cerradas las Urgencias de Atención Primaria del Centro de Salud Luis Vives. En nuestra sección “Alcalá es Universidad” hablamos con José Luis Izquierdo, profesor de la UAH y neumólogo en el Hospital Universitario de Guadalajara, sobre un estudio realizado sobre la incidencia del SARS- COV2 en pacientes con enfermedades respiratorias crónicas. Utilizando la inteligencia artificial y el Big Data han llegado a confirmar que este virus no afecta de forma desmesurada a este tipo de enfermos, la gravedad es más patente cuando son mayores de 50 años y cuentan con otras patologías añadidas. Contactamos con el Ayuntamiento de Alcalá para conocer más datos sobre el Jardín de las Energías que se ha proyectado para la zona exterior de la antigua fábrica Gal. El concejal de Medio Ambiente, Enrique Nogués, nos habla del futuro centro demostrador de energías renovables con el se pretende enseñar a la ciudadanía el uso de estas energías y del espacio reservado para unas plantaciones aromáticas que harán recordar el pasado de una fábrica que ha sido emblemática para la ciudad. La Banda Sinfónica Complutense tiene todo preparado para su concierto de Navidad. El Teatro Salón Cervantes acogerá este domingo un concierto atípico en el que los músicos aparecerán disfrazados y el público tendrá un papel activo. Su director artístico, Francisco Tasa, nos adelanta un programa dividido en 2 partes: la primera contará con música latinoamericana y temas de Mecano y la segunda será más navideña y cargada de sorpresas.