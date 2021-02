Más de uno Alcalá 10/02/2021

En Alcalá de Henares la incidencia acumulada a 15 días desciende hasta los 841 casos por cada 100 mil habitantes y solo una la zona básica de salud de Juan de Austria continúa por encima de los 1000 casos. Cifra que si supera la incidencia media en Torrejón de Ardoz y cuatro de sus zonas básicas de salud, Brújula, Veredillas, Fresnos y Fronteras. Al alza están los casos en Camarma de Esteruelas y Los Santos de la Humosa y las cifras más bajas las reportan municipios como Corpa, Pezuela de las Torres, Valdeavero, Loeches, Daganzo y Ajalvir, que presentan incidencias por debajo de los 500. El vicepresidente autonómico, Ignacio Aguado, avanza que hay opciones diferentes a las restricciones pero no las levantarán hasta tener el visto bueno de la Consejería de Sanidad. Más de 36.000 firmas recogidas en la plataforma change.org respaldan la petición de dimisión o cese de la actual gerente del Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Dolores Rubio. En el pleno celebrado en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares era aprobada la reclamación del cese a la Comunidad de Madrid. Desde el consistorio complutense se afirma que la decisión adoptada en el pleno no afecta a la relación institucional que se mantiene con el centro hospitalario ya que mantiene abierta toda posible línea de colaboración continúe o no al frente su actual gerente. La posición a favor del cese de PSOE, Ciudadanos, Unidas Podemos-IU y Vox se basó en el mantenimiento de la humanización hospitalaria y el respeto al paciente y a la legislación sanitaria. El Partido Popular votó en contra al entender que era una conversación privada en el ámbito laboral cuyo contenido no era una orden y que no ha sido retirado el móvil a ningún paciente.