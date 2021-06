Más de uno Alcalá 08/06/2021

El alcalde complutense Javier Rodríguez Palacios valora el impacto de la realización en Alcalá del II Foro Económico Internacional EXPANSIÓN, un evento que espera que se consolide y que la ciudad sea su sede permanente. La Asociación de Vecinos Espartales Norte de Alcalá de Henares denuncia el robo de 5 tapas de alcantarilla en la calle Fernández Díaz, lo que genera un problema de seguridad añadido por ser una zona donde hay poca visibilidad. Ana María Gómez, su portavoz, nos expone su petición de mejora del alumbrado público y más vigilancia para reducir los robos en el barrio y las carreras de coches. José Ribera, miembro de la junta directiva de ACOAM, nos acerca la dramática situación de los comerciantes de los mercadillos ambulantes que no cuentan con ayudas para paliar la falta de ingresos. La Asociación de Comerciantes Ambulantes ha solicitado una reunión con el Ayuntamiento de Alcalá para buscar opciones que permitan que los vendedores de textil y calzado puedan establecer sus puestos todas las semanas. En nuestro espacio “A su salud” ponemos nuestra atención en las personas no profesionales que se encargan de atender a una persona dependiente. La psicóloga del Grupo Virtus Beatriz Ostalé nos acerca al perfil de este tipo de cuidadores y ofrece consejos para ayudarles en su tarea. El Ayuntamiento de Alcalá ha presentado “Música en el río”, una nueva iniciativa incluida dentro de las actividades organizadas con motivo de la Semana del Medio Ambiente. Al acto ha acudido el alcalde Javier Rodríguez, quien ha resaltado las acciones que se están desarrollando en el entorno del río Henares y su deseo de que los vecinos disfruten del trayecto entre la Casa de la Juventud y la presa de Cayo. El concejal de Medio Ambiente, Enrique Nogués, ha avanzado algunas de las actividades que se enmarcan dentro de la celebración de la Semana del Medio Ambiente como los talleres para aprender a montar en bicicleta, la ruta de las cigüeñas o los conciertos acústicos del río Henares. Entre los artistas que podremos escuchar se encuentra Paco Villamayor, cantante y guitarrista alcalaíno, que será uno de los artistas que actuarán el próximo sábado 12 de junio. Al acto ha acudido también el concejal de Infancia y Juventud, Alberto González, para dar a conocer la campaña “Guau Guater my friend” diseñada por las Comisiones de Participación Infantil para promover la limpieza de las micciones caninas con unas botellas de agua plegables. La Tuna de Alcalá volvió a subirse a los escenarios este fin de semana dentro del Festival “Alcalá Suena” y Adrián Montero, su coordinador, nos traslada la emoción vivida entre los componentes y los asistentes al concierto ofrecido el pasado viernes en el Auditorio Paco de Lucía.