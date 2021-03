Más de uno Alcalá 03/03/2021

La planta de tratamiento de residuos de Loeches ultima los preparativos para tener operativas sus instalaciones. El presidente de la Mancomunidad del Este, Javier Rodríguez Palacios, nos confirma que el día 20 de marzo estará finalizada la planta y a partir del día 1 de abril empezará a recibir los residuos de los municipios mancomunados. Nos desplazamos hasta el Camarma de Esteruelas, uno de los municipios de la comarca donde están bajando las cifras de contagio de coronavirus. Su alcalde, Pedro Valdominos, se muestra contento por los datos pero preocupado ante la posibilidad de que haya personas mayores que no se vayan a vacunar por no poder desplazarse hasta Meco. Desde el consistorio se ha pedido a la consejería de Sanidad realizar la vacunación de los vecinos de Camarma y Valdeavero en su municipio al ser localidades que no cuentan con transporte público que les conecte con Meco. Recogemos las reacciones de CCOO ante el nuevo mapa educativo planteado para Alcalá de Henares. Isabel Galvín, secretaria general de Enseñanza, afirma que los datos de escolarización que el sindicato maneja no apoyan la decisión del cambio organizativo propuesto y muestra su preocupación por el recorte de plantillas que puede suponer esta decisión. El equipo de investigadores liderados por la profesora de la Universidad de Alcalá Mercedes Conde, ha conseguido la primera evidencia paleontológica que demuestra que los neandertales hablaban. Los estudios que han realizado demuestran que el rango de frecuencias en el que tenían buena sensibilidad es el mismo que el nuestro, el rango en el que emitimos todos los sonidos del habla. Las concejalías de Innovación Tecnológica y Salud del ayuntamiento de Alcalá de Henares han trabajado conjuntamente para desarrollar una “Línea Joven WhatsApp" para la prevención de adicciones. Charlamos con Blanca Ibarra, responsable de la concejalía de Salud, para conocer todos los datos de este proyecto piloto destinado a jóvenes entre 16 y 30 años. El primer equipo masculino de Rugby Alcalá ha debutado con victoria en Primera Regional y contactamos con su entrenador, Felipe Rodríguez, para saber cómo afrontan los siguientes encuentros. Desde el cuerpo técnico nos reconocen el reto que supone tener un equipo renovado que cuenta con jugadores muy jóvenes.