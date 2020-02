Según la denuncia, dicho conductor dijo a la mujer delante de los demás pasajeros que no se podía retrasar porque personas como ella se subieran a su autobús.

Pero no se quedó ahí. Según el presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Órganica, Javier Font: "Palabras como vosotros no deberíais existir, vuestros padres son unos irresponsables por dejaros ir solos, este autobús no puede pararse porque personas como tú puedan subir a este tipo de vehículos".

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid está estudiando la denuncia para la que ya ha hecho una solicitud de información a la empresa concesionaria.

La empresa está tratando de aclarar lo sucedido, aunque el conductor ha sido apartado del servicio de forma cautelar.