Verdejo se desvincula de VOX Ceuta pero seguirá como diputado

El diputado en la Asamblea y el que presentaba hace una semana su baja como afiliado a VOX Ceuta, Carlos Verdejo, ha explicado los motivos de su desvinculación con la formación verde. Comenzaba su intervención respondiendo a las declaraciones del presidente de VOX en Ceuta, Juan Sergio Redondo en la Televisión Pública, dónde aseguraba no tener conocimiento de esta solicitud. Verdejo ha culpado al equipo interno de las gestiones, señalando a la responsable de afiliación y a la responsable de comunicación. Además, el diputado ha asegurado que la comunicación directa con Redondo ha sido nula desde hace meses.

Sobre las cuentas a las que se refería Redondo en la Televisión Pública, el ex afiliado al grupo ha pedido a VOX transparencia ya que no ha podido ver las facturas del presente ejercicio. Unas cuentas que según ha explicado, deben ser justificadas a la Consejería de Hacienda, en abril de 2025. Verdejo ha denunciado que según la norma, los gastos inferiores a 2.500 euros, no tiene que ser justificados al menos que lo requiera la consejería o intervención. Además de esto, ha explicado que no comparte las prácticas internas instauradas y orquestadas de VOX Ceuta, y cree que es el grupo local el que debería hacer autocrítica de su comportamiento. A modo de broma declaraba que, "Vox se queda a la izquierda de Carlos Verdejo".

Por cierto, ha asegurado que continuará en la Asamblea como integrante de VOX pero que “se ajustará a la disciplina de sus principios” y ha expuesto estar de acuerdo con la mayoría de las ideas defendidas por VOX. El diputado ha adelantado que cumplirá con la disciplina de voto del partido siempre y cuando "honre" sus principios.