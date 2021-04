Hoy se abre el plazo de presentación de solicitudes para las bolsas de empleo de AMGEVICESA

AMGEVICESA abrirá hoy miércoles, día 21, el plazo de presentación de solicitudes que se prolongará hasta la jornada del 5 de mayo. Debido a la situación sanitaria, todo el procedimiento será telemático, por lo que no será posible presentar solicitudes de forma presencial. Las instancias podrán remitirse a través de la sede electrónica de la Ciudad, así como también enviando un correo electrónico a la dirección amgevicesa@ceuta.es

De manera paralela, la Ciudad habilitará un teléfono de información que estará operativo de lunes a viernes en horario de mañana y tarde (646 57 68 08). De igual modo, para aquellas personas que reúnan los requisitos y no dispongan de medios para la tramitación telemática de su solicitud se instalará una oficina en la sede de la empresa, en la calle Cortadura del Valle s/n, que atenderá solo con cita previa en horario de mañana y tarde. La cita previa, indispensable, se concertará a través de la web www.amgevicesa.com

Por tratarse de un concurso de méritos, únicamente deberán presentar su solicitud aquellas personas que reúnan los requisitos que se indican en las bases y que alcancen un mínimo de 40 puntos en la autobaremación. Se excluirá a quien no rellene correctamente la solicitud y la declaración jurada, no adjunte la copia de DNI por ambas caras o el pasaporte y no alcance el mínimo de 40 puntos en la suma de los tres apartados que se bareman: Formación, Experiencia Laboral y Otros Méritos.

De igual modo, la empresa recuerda que se deben tener en cuenta los requisitos específicos de cada categoría. Así, no se admitirá ninguna solicitud para la categoría de Conductor de Grúa que no venga acompañada de la copia del permiso de conducir C+E. Idéntico proceso se seguirá con las solicitudes para las categorías de Auxiliar de Servicio/Control y Asistente de Custodia que no vengan acompañadas del certificado judicial de delitos de naturaleza sexual. Otro tanto sucederá con las solicitudes para Operador del 112 que no acrediten experiencia laboral en servicios de teleasistencia de emergencias o similares, o bien, formación reglada acorde con esa función.

Por otro lado, la baremación de la experiencia laboral sólo podrá aplicarse si se ha trabajado en puestos con funciones similares a la categoría que se solicita. Por ejemplo, un conductor profesional que haya trabajado como taxista, camionero o en autobuses sí podrá baremarse el tiempo trabajado para la categoría de Conductor de Grúa. Lo mismo que una persona que haya trabajado de conserje, ordenanza, o vigilante puede baremarse ese tiempo trabajado para Auxiliar de Servicio o Asistente de Custodia.

La empresa solicita que la solicitud se rellene de forma completa y con letra clara, preferentemente con ordenador y, si es a mano, con letra mayúscula. Además, es preciso rellenar una solicitud por cada categoría a la que se quiera optar, siempre que se cumplan los requisitos de cada una y se alcance la puntuación mínima de 40 puntos.

Además, en los puestos en los que se solicita graduado en Educación Secundaria o equivalente, hay que indicar tanto dicha titulación como el centro en el que se expidió ese nivel, al igual que en el caso de las categorías en las que solo se pida el certificado de Estudios Primarios. Únicamente se admitirá titulación homologada por el Ministerio de Educación.

Asimismo, en el apartado Formación hay que detallar, en primer lugar, si se tiene una titulación académica superior a la mínima exigida, su centro de expedición y la puntuación aplicable en el baremo. Por ejemplo, si una persona opta a una categoría en la que solo se pide certificado de Estudios Primarios y tiene el título de Graduado Escolar, podrá baremarse 4 puntos.

A continuación de la titulación académica deberá relacionar de forma pormenorizada todos los cursos de 10 horas o más, que estén relacionados con la categoría a la que opta, indicando el nombre del curso, el número de horas del mismo, el centro u organismo que lo ha impartido y la puntuación, de acuerdo con lo previsto en las bases y según se trate de un curso impartido por un organismo público o por un centro privado. En uno u otro caso se puntúa 0,20 o 0,10 por cada 10 horas de curso.

En el apartado Experiencia Laboral se deberá incluir solo aquellos puestos que estén relacionados con la categoría a la que se opta. En este caso se rellenará el nombre del centro de trabajo, la fecha de inicio del mismo, el total de días trabajados haciendo las funciones que se han indicado y, por último, se divide el número total de días trabajados entre 30, para multiplicar el cociente resultante por 1, 0,50 o 0,20 dependiendo de si ha trabajado en AMGEVICESA, un organismo público o una empresa privada. Solo se deberán incluir los trabajos en los que se ha estado contratado un mínimo de 30 días.

Por último, en el apartado Otros Méritos solo se podrán incluir los permisos de conducir A1, A2 y B, el Certificado de Aptitud Profesional de conductor, así como el nivel B1 o superior de Inglés, Francés o Árabe.

Una vez que se publique el listado definitivo de las solicitudes seleccionadas en cada categoría, hasta completar el número previsto en el anexo II de las bases, se pedirá que se acrediten todos los méritos baremados. Cualquier mérito que se haya baremado que no pueda ser acreditado será motivo de exclusión.