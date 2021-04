Hamza Maimon y el Ramadán: "Es un mes muy bonito"

El pasado miércoles 14 de abril comenzó en Marruecos, Ceuta y Melilla el el sagrado mes del Ramadán para la comunidad islámica (en el resto del mundo comenzó un día antes), un sacrificio exigente para todos pero sobre todo para los deportistas de élite, quienes necesitan una alimentación específica e hidratación constante y para mantener su nivel físico. Sobre esto ha hablado el futbolista ceutí Hamza Maimon, quien juega en el Palma Futsal de la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala y que es uno de los candidatos al título de liga.

En una entrevista publicada en la web del conjunto balear, Hamza señala que el Ramadán "es un sacrificio que hago con mucha ilusión y con muchas ganas de afrontarlo".

Al contrario de lo que la mayoría puede pensar, Hamza asegura que el ayuno no supondrá un descenso de su rendimiento, sobre todo en el trascendental momento de la temporada en el que se encuentra, si no más bien lo contrario. “Tendré una motivación extra. Intentaré adaptar la alimentación y el descanso de cara a los horarios de los partidos, pero salgo con las mismas ganas e incluso con más fuerza que si fuese un día normal para mí, porque sé que tengo que hacer un sacrificio mayor, así que me preparo para ello tanto física como mentalmente”, explica.

El futbolista caballa también ha recordado lo que fue celebrar el Ramadán el año pasado, cuando como el resto del país permanecía confinado, “fue algo más llevadero, pero esta vez ha tocado competición y toca afrontarlo de la mejor forma posible”.