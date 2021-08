La Ciudad vuelve a vacunar sin cita previa de lunes a viernes en el Palacio Autonómico

Tras la buena acogida de la vacunación sin cita previa que se ha realizado como prueba piloto esta pasada semana, la Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación vuelve a repetir las jornadas de puertas abiertas desde este lunes, día 16, y el viernes 20 de agosto en el salón de actos del Palacio Autonómico. Este punto funcionará exclusivamente de 9:00 a 17:00 horas para la administración de primeras dosis a población mayor de 12 años, con el objetivo de seguir avanzando en la cobertura vacunal frente a la COVID19 y agilizar así la campaña en la temporada estival.

En paralelo, se seguirá citando en el pabellón polideportivo de la Libertad, para vacunación de adolescentes nacidos entre 2006 y 2009, y también se ha comenzado a contactar con personas que haya superado la enfermedad, siempre y cuando su fecha de diagnóstico sea superior a los dos meses – hasta ahora no se podían vacunar hasta pasados seis-, tal y como se está haciendo en otras autonomías. Por otra parte, el grupo de trabajo del Área de Salud Pública de la Ciudad y el INGESA, que coordina el proceso de vacunación, se ha reunido para valorar el avance de la campaña, que alcanza un 69 % de la población objetivo con la pauta completa en Ceuta, y para analizar también la situación epidemiológica, especialmente el aumento de contagios en personas vacunadas. Ambas administraciones han reiterado su llamamiento a la población más joven para que se vacune, aprovechando estas jornadas de puertas abiertas, a la que solo es necesario acudir con su documentación (DNI, pasaporte o NIE), ya que en los grupos inferiores a 39 años la cobertura es sensiblemente inferior (61 % de pauta completa en el grupo de 30-39; 55,7% de 20 a 29 y 28,3% en el de 12 a 19). Se recuerda que, en el caso de vacunación de menores de edad, es necesario que acudan acompañados de un progenitor y que firmen un consentimiento informado.

Respecto a los informes sobre casos de infección en vacunados, no deben interpretarse como que las vacunas no funcionan. Al contrario, puesto que cuando se trata estos pacientes COVID, la enfermedad cursa generalmente de manera leve, mientras que en los que no están vacunados, el riesgo de que desarrollen síntomas más graves o que ingresen en el hospital se incrementa de manera notable -ninguno de los pacientes en UCI lo está -.

Además, a mayor población vacunada, más posibilidades hay de que los casos positivos que se detecten tengan una o las dos dosis de la vacuna puesta, pero en su gran mayoría asintomáticos. Por ello, desde la Consejería se insiste en la necesidad de mantener las medidas preventivas para evitar contagios (mascarilla, gel, distancia de seguridad…) y también en el diagnóstico precoz mediante la realización de pruebas, especialmente al regreso de un viaje, en el Punto COVID, que está abierto de lunes a domingo, entre las 9.00 y las 12.00 y de 19.00 a 21.00 horas , sin necesidad de cita previa.