Ceuta quiere mostrarse como un lugar de turismo diferente: "Menos de lo mismo".

Ceuta busca dejar de ser desconocida entre los destinos turísticos nacionales. Para lograrlo, ha empezado una campaña de promoción muy potente con un mensaje claro: es un lugar "raro", distinto de todo lo demás. Con el lema "Ceuta. Menos de lo mismo", la ciudad quiere ser una opción original para quienes buscan nuevas experiencias sin perder cultura, naturaleza, comida o historia. La campaña, completamente financiada por la Unión Europea bajo el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, tiene un presupuesto de 2 millones de euros y fue desarrollada por las agencias M+C Saatchi Spain y Universal McCann. Es la primera vez que Ceuta puede hacer una campaña de promoción turística tan grande a nivel nacional.

Una ciudad "rara" con mucho que ofrecer

El núcleo de la campaña es mostrar lo que hace única a Ceuta: su mezcla de culturas, su ubicación entre dos continentes, su entorno natural y su identidad distinta. "Rara" no significa algo extraño, sino algo especial, valioso y diferente. Según el consejero de Comercio, Turismo, Empleo y Deporte, Nicola Cecchi Bisoni, el objetivo es dos: atraer visitantes de otras comunidades y fortalecer el orgullo de los ceutíes por su ciudad. "Queremos que todos vean la riqueza de Ceuta como un destino turístico emergente, pero también como un símbolo de identidad cultural", dice.

Spot impactante y presencia en todos los medios

La campaña se lanzó junto con el Día de Ceuta, el 2 de septiembre. Uno de sus elementos más llamativos es un video audiovisual hecho con inteligencia artificial y tecnología Unreal Engine, que muestra algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad como el Parque Marítimo del Mediterráneo, las Murallas Reales, la Puerta Califal o el Edificio de los Dragones. En cuanto a la música, el anuncio tiene una canción original del grupo andaluz Califato ¾ junto a Ángeles Toledano, que mezcla sonidos andalusíes, flamenco y ritmos modernos, mostrando el mestizaje cultural de Ceuta.

Una campaña presente en todos los medios y dirigida a todo el mundo

La campaña está en televisión, cine, radio, medios digitales, carteles, autobuses, mupis, y también se proyectará en todos los partidos de La Liga Hypermotion y los playoffs de ascenso a Primera División. La campaña tendrá tres etapas: primero para ganar visibilidad, segundo para desestacionalizar el turismo (coincidiendo con el Puente del Pilar), y tercera, una campaña de todo el año, con más atención al turismo cultural, deportivo y gastronómico. Además, la campaña contará con influencers y creadores de contenido, como la deportista Marta Baceiredo, los viajeros Juntos Viajando, Alex Domènec y Alba Paul, y la foodie Paula Monreal (PauFeel), quienes compartirán su experiencia en Ceuta con miles de seguidores.