Ceuta impulsa su futuro económico con la primera piedra de Odissea, su incubadora tecnológica turística

Ceuta ha dado un paso decisivo hacia su futuro económico con la colocación de la primera piedra de Odissea, la primera incubadora de alta tecnología enfocada en el turismo que se construirá en la ciudad. El evento de presentación de este proyecto se ha celebrado en el Muelle España del Puerto de Ceuta y marca el inicio de unas obras clave para fomentar la innovación y el talento local.

Este acto ha contado con la presencia del presidente de la Cámara de Comercio de Ceuta, Karim Bulaix; el director general de la Fundación Incyde, Javier Collado; la delegada del Gobierno, Cristina Pérez; el presidente de la Autoridad Portuaria, Juan Manuel Doncel; y el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas. Todos destacaron la importancia de Odissea como motor de transformación económica.

Presentación ODISSEA, Muelle España | Onda cero Ceuta

Odissea no será solo un edificio, sino un espacio destinado a impulsar el emprendimiento y la innovación tecnológica aplicada al turismo. Situada en un enclave estratégico del puerto, la incubadora se orientará a la economía azul y verde, el turismo avanzado y las tecnologías emergentes. Contará con oficinas para startups, espacios de coworking, laboratorios, áreas de formación y zonas de networking, formando un ecosistema completo de apoyo al emprendimiento.

El proyecto, impulsado por la Cámara de Comercio de Ceuta con el respaldo de la Ciudad Autónoma, está financiado en un 85 % con fondos FEDER a través de la Fundación Incyde. Su presupuesto ronda los 4,5 millones de euros y se espera que las instalaciones estén plenamente operativas en 2027.

Con la colocación de esta primera piedra, Ceuta no solo inicia una obra, sino un camino hacia un modelo económico más tecnológico, innovador y sostenible, apostando por el talento y la creatividad como motores de desarrollo y crecimiento.