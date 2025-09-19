Ceuta cierra la OPE 2025 con normalidad pese a la reducción de capacidad de embarque y retos logísticos

Ceuta ha puesto punto final a la OPE 2025 manteniendo su rol estratégico en el tránsito entre España y Marruecos, con datos que, si bien muestran algún descenso en viajeros y vehículos respecto al año pasado, reflejan una gestión eficaz y ordenada.

Según los datos presentados por la Delegación del Gobierno, se ha experimentado un descenso con respecto al año anterior. La cifra ha disminuido en 1,3% en cuanto a los desplazamientos de pasajeros con algo más de 500.000, y los vehículos en un 2,8%, alrededor de 125.000. Unos datos que se mantienen una diferencia mínima con respecto a las cifras registradas en 2024, estando dentro de los márgenes de la estabilidad operativa.

El jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno, Gonzalo Sanz se ha referido a que uno de los principales desafíos de esta edición ha sido la pérdida de capacidad de embarque: las navieras han operado con buques de menor tamaño, un 30% menos, lo que ha reducido la capacidad de traslado de personas y coches, especialmente entre la linea Algeciras y Ceuta.

Sanz también ha puesto en valor las inversiones, al referirse al desarrollo de diferentes proyectos como la renovación de la estación marítima, cuya reforma integral supone cerca de 22 millones de euros; ha destacado las obras en la frontera inteligente y aduanas, con un monto aproximado de 11 millones.

“Muchísima inversión en 2025, que ya va a ser el último año que tenga obras. Ya en el 2026 la OPE será una OPE sin obras de calado”.

Aun así, las autoridades locales señalan que el operativo ha funcionado con normalidad. El tránsito por frontera ha sido fluido, del mismo modo que, la zona de embolsamiento gestionada sin demoras excesivas, y los servicios asistenciales y de control documental reforzados.

El jefe de gabinete ha destacado también que, aunque comenzó este dispositivo con un leve descenso, especialmente en la fase de salida, los días críticos del calendario veraniego (fines de semana con mayor tránsito, fiestas patronales, festivos locales, etc.) no generaron colapsos importantes. La planificación anticipada, las zonas de sombra, la señalización, el personal adicional y la colaboración institucional fueron claves para garantizar la fluidez.

La Operación Paso del Estrecho a nivel nacional ha tenido un balance positivo, con casi 3 millones de pasajeros y más de 800 mil vehículos, registrando así un aumento del 3% comparándolo con 2024 y cumpliendo con la previsión del dispositivo.