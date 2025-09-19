Ceuta acogerá el encuentro 'Talento 45' con 200 ofertas de trabajo para este sector de la población

La Cámara de Comercio de Ceuta, en colaboración con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), ha presentado la segunda edición del programa 'Talento 45', una iniciativa dirigida a favorecer la inserción laboral de personas mayores de 45 años, colectivo considerado especialmente vulnerable en materia de empleo.

La presentación ha contado con la presencia del director provincial del SEPE, Francisco José Gil, quien ha subrayado la necesidad de prestar una atención especial a este grupo de edad, alegando que los mayores de 45 años "suponen el 46,5% de los desempleados en Ceuta, más de 3.200 personas", mientras que en otros colectivos, como los jóvenes, según ha explicado "el paro descendió en 2024, por lo que en este grupo se produjo un ligero aumento”.

El programa, enmarcado en un convenio entre la Cámara de España y el SEPE con financiación del Fondo Social Europeo, incluye este año como principal novedad la publicación de 200 ofertas de trabajo específicas para mayores de 45. Los interesados podrán presentar su currículum a través de la web de la Cámara, aunque la organización instalará durante el evento un stand con equipos informáticos para asistir a quienes tengan más dificultades con los trámites digitales, tal y como ha explicado el secretario de la Cámara en la ciudad, Joaquín Mollinedo.

Además de las ofertas, el encuentro, que se celebrará el próximo 24 de septiembre en el Palacio Autonómico, contará con talleres prácticos orientados a mejorar la empleabilidad, desde la elaboración de currículums hasta dinámicas de entrevistas con herramientas de inteligencia artificial que, según han manifestado ambas entidades "permiten simular procesos de selección y recibir un feedback inmediato". La Cámara también recordó que existen ayudas a la contratación de unos 5.000 euros por cada contrato firmado a mayores de 45 años, al igual que las que ya se aplican a jóvenes menores de 30. Estas subvenciones se complementan con las bonificaciones estatales a la Seguridad Social para las empresas que incorporen a estos perfiles.

La cita se completará con actividades de orientación y formación, especialmente en competencias digitales, resaltando que sectores como la hostelería, la sanidad, la logística o los servicios concentran buena parte de las ofertas. El convenio, vigente hasta septiembre de 2026, tiene una dotación económica de 1,7 millones de euros, de los cuales 540.000 son aportados directamente por el SEPE y el resto por la Cámara de España a través de fondos europeos.

Para la Cámara y el SEPE, la apuesta es clara: Revalorizar la experiencia y el talento de quienes superan los 45 años, un segmento "con dificultades de acceso al mercado de trabajo, pero con una trayectoria y capacitación que pueden contribuir de manera decisiva al tejido productivo local y nacional".