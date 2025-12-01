Celebra la Navidad en Ceuta con un programa repleto de espectáculos, mercadillos y sorpresas

La ciudad autónoma ha comenzado ya con la puesta en marcha del programa navideño que arranca con un calendario cargado de ilusión: del 22 de noviembre al 5 de enero, vecinos y visitantes podrán disfrutar de un sinfín de actividades pensadas para todas las edades.

Una Navidad para todos: luces, talleres, música y más

El pistoletazo de salida llega con el encendido oficial del alumbrado navideño el 22 de noviembre en la Plaza Víctimas del Terrorismo, seguido de un concierto de la agrupación musical ‘Raya Real’.

Durante diciembre, las calles de Ceuta se convertirán en un hervidero de actividades: pasacalles musicales, zambombas, talleres navideños, cine al aire libre, conciertos, un mercadillo artesanal, concursos de coros, pista de hielo, Casa de Papá Noel, hinchables y una pista de hielo en el Parque Juan Carlos I.

El 10 de diciembre se inaugurará el Belén Oficial del Ayuntamiento, mientras que los días 17, 18 y 19 estará abierta la Casa de Papá Noel en la Plaza Nelson Mandela, ofreciendo ilusión especialmente a los más pequeños.

Grupo música, Raya Real. Ceuta | Onda Cero Ceuta

El gran final: Reyes Magos, cabalgata y espectáculo de drones

La recta final de las fiestas promete ser frenética: el 26 y 27 de diciembre habrá un innovador espectáculo de drones en el Parque Juan Carlos I —una alternativa a los fuegos artificiales tradicionales—, junto con teatro ambulante los días 26, 27 y 28.

El 28 de diciembre, quienes lo deseen podrán despedir el año con la tradicional Carrera San Silvestre.

Y para culminar con broche de oro, el 5 de enero llegará la esperada Gran Cabalgata de los Reyes Magos, con nueve carrozas, música en directo y miles de personas convocadas, recorriendo desde Maestranza hasta el Paseo de las Palmeras y alcanzando, este año, el estadio Alfonso Murube. Con este ambicioso programa, la ciudad busca recuperar la ilusión de la Navidad y ofrecer momentos de alegría, encuentro y tradición para toda la comunidad.

¡No te lo pierdas!