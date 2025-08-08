Más de uno Ceuta. Informativo matinal 8/8/25

Estas son algunas de las noticias más destacadas: El PP exige al Gobierno un Plan Integral de Seguridad para Ceuta y Melilla. El el senador por Melilla, Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, insta al Ejecutivo a actuar ante "la falta de seguridad y el impacto económico en las ciudades autónomas"; Celaya exige al Gobierno explicaciones por la gestión de la agresión a una enfermera en el CETI. El diputado de los populares por Ceuta señala que es “inaceptable que se premie al presunto agresor” mientras la víctima está "desprotegida"; Continúa la Operación Feriante, la cual, por el momento, ha llevado a cabo registros en 187 vehículos entre turismos, remolques y camiones y un total de 3 personas interceptadas...