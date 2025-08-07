Más de uno Ceuta. Informativo matinal 7/8/25

Estas son algunas de las noticias más destacadas del día: El ejecutivo local ha puesto de manifiesto la alta participación en las fiestas patronales, con un balance positivo además, en lo que a incidencias se refiere; Comienza la Operación Feriante, un dispositivo en el que los Cuerpos de Seguridad colaboran para evitar el paso de inmigrantes escondidos en las atracciones de los feriantes. Desde primera hora de este miércoles los cuerpos de seguridad han estado trabajando sin descanso; La Policía Nacional hace balance positivo del dispositivo de seguridad en las Fiestas Patronales. Pese a la afluencia de personas, no se han producido incidentes de interés en el recinto ferial. Únicamente y como hecho de especial relevancia, cabe señalar la lesión sufrida por un varón con arma blanca, sin que la misma fuese de gravedad....