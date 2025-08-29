CON CAROLINA MARTÍN

Más de uno Ceuta. Informativo matinal 29/8/25

Programa completo del informativo matinal del viernes 29 de agosto de 2025, con Carolina Martín

Onda Cero Ceuta

Ceuta |

Estas son algunas de las noticias más destacadas: El PSOE denuncia el “flagrante abuso institucional" del nombramiento del ex interventor José María Caminero. El secretario general del Grupo Socialista, Miguel Triano, ha solicitado a la Consejería de Hacienda que aclare las diferencias entre la dirección General de Hacienda y Presupuestos y la de reciente creación, la Dirección General de Finanzas; El MDyC propone Ayudas a la Emancipación para que personas de entre 18 y 40 años puedan dotar de mobiliario básico sus viviendas. La formación localista denuncia que la dificultad para acceder al mercado laboral y los elevados precios de la vivienda retrasan cada vez más la edad de emancipación de la juventud; El diputado del Partido Popular por Ceuta ha solicitado al Gobierno Central más medios para la Guardia Civil en Ceuta. Con la misma reclaman “un refuerzo real de la frontera”...

