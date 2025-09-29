CON YURENA DÍAZ

Más de Uno Ceuta. Informativo matinal 29/09/25

Programa completo del informativo matinal del lunes 29 de septiembre de 2025, con Yurena Díaz

ondacero.es

Ceuta |

Estas son algunas de las noticias más destacadas: La Asamblea de Ceuta celebra hoy la sesión plenaria resolutiva correspondiente al mes de septiembre, donde las formaciones políticas elevarán sus distintas propuestas. El PSOE va a proponer crear plazas de aparcamiento exprés junto a farmacias y centros de salud. Con motivo del Día Mundial del Turismo, el MDyC denuncia la falta de una estrategia turística real en Ceuta. Ceuta Ya! quiere que el Pleno repruebe la política de Servicios Sociales del PP.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer