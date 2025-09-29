Más de Uno Ceuta. Informativo matinal 29/09/25

Estas son algunas de las noticias más destacadas: La Asamblea de Ceuta celebra hoy la sesión plenaria resolutiva correspondiente al mes de septiembre, donde las formaciones políticas elevarán sus distintas propuestas. El PSOE va a proponer crear plazas de aparcamiento exprés junto a farmacias y centros de salud. Con motivo del Día Mundial del Turismo, el MDyC denuncia la falta de una estrategia turística real en Ceuta. Ceuta Ya! quiere que el Pleno repruebe la política de Servicios Sociales del PP.