Más de uno Ceuta. Informativo matinal 28/8/25

Estas son algunas de las noticias más destacadas: El PSOE de Ceuta exige al Gobierno que garantice el bienestar de los mayores en la Residencia Virgen de África. La formación socialista asegura que no se están realizando "actividades regulares, lo que vulnera el derecho de los residentes y evidencia además una preocupante e inexcusable dejación de funciones por parte del Gobierno”; Red Eléctrica comienza el tendido submarino de la interconexión eléctrica entre la Península y Ceuta. El buque cablero Giulio Verne, de Prysmian, especializado en este tipo infraestructuras inicia los trabajos que partirán desde la costa peninsular; Tras el reciente conocimiento de la adquisición de Trasmediterránea por parte de Baleària y DFDS como movimiento para mejorar la conexión entre navieras, el portavoz del ejecutivo local señala que se debe esperar a que la operación sea aprobada para saber "si funcionara o perjudicara al tránsito marítimo en el Estrecho"...