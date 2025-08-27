CON CAROLINA MARTÍN

Más de uno Ceuta. Informativo matinal 27/8/25

Programa completo del informativo matinal del miércoles 27 de agosto de 2025, con Carolina Martín

Onda Cero Ceuta

Ceuta |

Estas son algunas de las noticias destacadas: Ceuta Ya! arremete contra el Gobierno local por “el estado de suciedad evidente en el que, -asegura- desde hace tiempo, tiene sumida a la ciudad”; El Consejo de Gobierno ha aprobado, por parte de la Consejería de Hacienda la creación de una Dirección General de control financiero con el objetivo de supervisar y agilizar recursos públicos en el sector económico; El Consejo de Ministros ha dado luz verde al último decreto para poner en funcionamiento el reparto de menores inmigrantes no acompañados procedentes de Ceuta y Canarias entre las comunidades autónomas. En este caso, el ratio es de 32 menores por cada 100.000 habitantes. Y es que la situación, según el Ejecutivo local, sigue siendo de colapso, con unos recursos que "sobreviven" a esta situación "insostenible"...

