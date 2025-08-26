CON CAROLINA MARTÍN

Más de uno Ceuta. Informativo matinal 26/8/25

Programa completo del informativo matinal del martes 25 de agosto de 2025, con Carolina Martín

Onda Cero Ceuta

Ceuta |

Estas son algunas de las noticias más destacadas: El MDyC solicita a la Consejería de Educación la publicación de la convocatoria del ‘Cheque-ESO’. Los localistas denuncian falta de información de dicha convocatoria a escasos días del inicio del nuevo curso escolar y asegura que son numerosas las familias que están pendientes de la publicación de la misma; El PSOE reclama la creación de una Comisión de Seguimiento para fiscalizar el grado de ejecución de los acuerdos plenarios. El Grupo Parlamentario Socialista llevará a Pleno una propuesta para acabar con el “incumplimiento sistemático de los acuerdos, un grave déficit democrático que vacía de contenido el trabajo de la Asamblea"...

