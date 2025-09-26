CON CAROLINA MARTÍN

Más de uno Ceuta. Informativo matinal 26/09/25

Programa completo del informativo matinal del viernes 26 de septiembre de 2025, con Carolina Martín

Onda Cero Ceuta

Ceuta |

Estas son algunas de las noticias más destacadas: El PSOE denuncia la gestión “negligente y opaca” del Instituto Ceutí de Deportes, La formación socialista ceutí ha denunciado el deterioro "inadmisible de las instalaciones, la aparición de plagas de pulgas y cucarachas o el pésimo funcionamiento de los sistemas de reserva"; VOX denuncia la “ridícula condena” a un inmigrante ilegal del CETI por agresión sexual. El líder de la formación, Juan Sergio Redondo, asegura que la medida más justa sería "endurecer las penas y que este sea expulsado"...

