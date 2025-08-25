CON CAROLINA MARTÍN

Más de uno Ceuta. Informativo matinal 25/8/25

Programa completo del informativo matinal del lunes 25 de agosto de 2025, con Carolina Martín

Onda Cero Ceuta

Ceuta |

Estas son algunas de las noticias más destacadas: El reparto de menores inmigrantes llegados a Canarias, Ceuta y Melilla entre el resto de comunidades autónomas arranca esta semana; Precisamente, este fin de semana uno 200 inmigrantes, entre ellos niños y mujeres, han vuelto a intentar cruzar a nado desde el país vecino. Intentos de nuevo frustrados, en su mayor medida por la Guardia Civil y la Gendarmería marroquí quienes trabajan sin descanso noche tras noche en este mes de agosto; El PSOE pedirá en Pleno más medios contra incendios y transparencia en las inversiones; La Casa de la Juventud clausura el campo de voluntariado 'Conoce Ceuta 2025' con una guía multimedia de la ciudad...

