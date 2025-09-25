Más de uno Ceuta. Informativo matinal 25/09/25

Estas son algunas de las noticias más destacadas: El Partido Popular de Ceuta denuncia que el Gobierno no va a activar incentivos para atraer médicos a la ciudad, a pesar de la grave falta de especialistas. Según explica, el INGESA asegura que los puestos están ‘altamente demandados’, pero en la práctica se cierran consultas y hay carencias críticas en varias áreas. Por todo ello, el PP exige medidas reales como incentivos fiscales, más plazas MIR y un plan de fidelización, y advierte de una emergencia sanitaria que el Gobierno ignora; Seguimos hablando de sanidad, el Sindicato Médico de Ceuta ha expresado su indignación tras la reciente respuesta parlamentaria del Gobierno, que niega que los puestos sanitarios en la ciudad sean de difícil cobertura, contradiciendo el reconocimiento previo del Real Decreto 118/2023. El órgano local entre sus reivindicaciones, destacan la implementación de incentivos urgentes, la igualdad salarial y la creación de especialidades en el Hospital Universitario de Ceuta...