Más de uno Ceuta. Informativo matinal 24/09/25

Estas son algunas de las noticias más destacadas: El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez ha anunciado el traslado de unos veinte menores no acompañados a la Península, en los próximos días. Estos jóvenes son los primeros que llegaron tras la entrada en vigor del Real Decreto 2/2025, en el marco de la declaración de contingencia migratoria al superar los centros de acogida su capacidad ordinaria. La consejera de Educación, Pilar Orozco ha anunciado que la Ciudad ha encargado con carácter de urgencia un estudio patológico integral en el CEIP Ramón y Cajal, tras el desprendimiento de un falso techo en uno de sus baños. Ceuta Ya! solicita que la Asamblea pida la dimisión del diputado Javier Celaya tras votar en contra de la reducción de la semana laboral a 37,5 h.