Estas son algunas de las noticias destacadas: El Tribunal Supremo ha confirmado que la devolución de menores no acompañados de Ceuta a Marruecos en agosto de 2021 fue ilegal porque no siguió el procedimiento previsto por la Ley de Extranjería. Ceuta estará presente en la Feria Internacional del Turismo, FITUR, que se celebrará en el recinto de IFEMA en Madrid. Ceuta Ya! pide al Estado incluir en la subida del Salario Mínimo Interprofesional el plus de residencia.