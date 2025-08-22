Más de uno Ceuta. Informativo matinal 22/8/25

Estas son algunas de las noticias más destacadas: El MDyC exige al ejecutivo que de explicaciones respecto a la ejecución de la obra de emergencia en el Alfonso Murube. Los localistas consideran incomprensible que haya que realizar una actuación de emergencia por 1.200.000 euros "para reforzar un muro cuyo estado debió ser valorado con antelación a acometer las obras"; El PSOE pide la nulidad del nombramiento de Yolanda Bel en la UNED. Tras haber sido designada como secretaria del centro asociado la formación socialista asegura que "carece de los requisitos exigidos" para tal fin como la “venia docendi”; La Casa de la Juventud está llevando a cabo de la mano de la empresa Educador un campamento juvenil con diversas actividades con el objetivo fundamental es desconectar a los más pequeños de las nuevas tecnologías para “dejarles ser niños autónomos y concienciados”...