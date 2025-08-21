Más de uno Ceuta. Informativo matinal 21/8/25

Estas son algunas de las noticias más destacadas: LA ONU reconoce la iniciativa medioambiental del 'Campoamor' con Minecraft y LEGO como tema principal. El Informe Anual 2024 del Global Schools Program destaca el alcance del Proyecto titulado 'From Ceuta to the World: Creative Climate Action through Minecraft and LEGO', reconociendo a su docente, Juan Luis Arbona; El CETI ha instalado oficialmente un total de siete carpas en sus instalaciones al superar las 512 plazas de las que dispone. Oficialmente son 900 los inmigrantes acogidos, quienes, a pesar de estar siendo trasladados en grupos a otros centros de la península, siguen viviendo una sobreocupación en la ciudad; Oficialmente ha salido a la venta en toda España el cupón de la ONCE que representa a Ceuta con la Playa de la Ribera como imagen para el próximo 26 de agosto. Un proyecto que tiene como objetivo dar visibilidad a esta zona de la ciudad que se caracteriza por su "accesibilidad y belleza"...