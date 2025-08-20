Más de uno Ceuta. Informativo matinal 20/8/25

Estas son algunas de las noticias más destacadas: La consejería de Sanidad mantiene el Nivel 1 de alerta por altas temperaturas. Una medida que tiene como objetivo evitar consecuencias negativas para la ciudadanía con la posible llegada de 35,5 grados a la ciudad; El Ministerio del Interior registra en su balance mensual la entrada de 269 inmigrantes en 15 días de agosto. Según los datos, Ceuta y Baleares son los territorios que han registrado una mayor presión migratoria, siendo en lo que va de año 1.721 personas las que han entrado saltando la valla o a nado, bordeando el espigón; El Consejo de Gobierno aprueba la convocatoria de subvenciones a la modernización de la flota de taxis. La cuantía destinada es de 131.817 euros y la finalidad es financiar las inversiones proyectadas por los titulares de las licencias con el fin de fomentar un transporte público urbano sostenible así como participar de la mejora de la competitividad y calidad de los servicios ofertados en la ciudad...