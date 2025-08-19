Más de uno Ceuta. Informativo matinal 19/8/25

Estas son algunas de las noticias más destacadas del día: El PSOE de Ceuta pide a la Ciudad Autónoma solidarizarse con las regiones afectadas por los incendios y poner a disposición del Estado los medios humanos y materiales del SEIS. Unos recursos, tal y como asegura la formación, son necesarios para ayudar en un panorama que es “desolador”; La Fundación ”la Caixa” ha impulsado en Ceuta un programa de talleres saludables dirigido a personas mayores. En total, se han llevado a cabo más de 30 actividades en los dos centros conveniados con las administraciones locales, en las que han participado más de 320 mayores en la ciudad; Los GEAS han recuperado este lunes el cadáver de un varón cerca de la barriada de Juan XXIII. Un hecho que se produce tras los intentos de entrada a nado que se han vivido en la ciudad estas semanas...