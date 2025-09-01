Más de uno Ceuta. Informativo matinal 1/9/25

Estas son algunas de las noticias más destacadas: El PSOE de Ceuta ha criticado las recientes declaraciones de los senadores del Partido Popular sobre seguridad y frontera, consideran incoherente que se reclamen ahora medidas que, según apunta el grupo político, no se impulsaron durante los gobiernos del PP. El MDyC va a llevar como propuesta en el próximo Pleno reformular el proyecto del Brull para destinarlo a un Centro de Atención a la Diversidad. El exsecretario general del PSOE de Ceuta, José Antonio Carracao, ha expresado su apoyo a la reciente incorporación de Miguel Ángel Pérez Triano al Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea.