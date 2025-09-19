CON YURENA DÍAZ

Más de uno Ceuta. Informativo matinal 19/09/25

Programa completo del informativo matinal del viernes 19 de septiembre de 2025, con Yurena Díaz

ondacero.es

Ceuta |

Estas son algunas de las noticias más destacadas: La delegada del Gobierno ha presidido una reunión clave con representantes del Gobierno Local y la Fiscalía para cerrar el traslado de menores migrantes no acompañados. Los datos de la OPE, en Ceuta han experimentado un descenso con respecto al año anterior, ha disminuido en 1,3% los desplazamientos de pasajeros con algo más de 500.000, y los vehículos un 2,8%, alrededor de 125.000. La Dirección Provincial de MEFP ha informado que, debido a las obras de mejora en el CEIP Ramón y Cajal, más de 230 alumnos serán reubicados temporalmente en otros centros de la ciudad.

