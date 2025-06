Más de uno Ceuta. Informativo matinal 19/06/25

Estas son algunas de las noticias más destacadas del día: Este jueves concluye el juicio contra la ex vicepresidenta, Mabel Deu y la ex delegada, Salvadora Mateos por la repatriación de 55 menores marroquíes en agosto de 2021. Durante su declaración, Deu afirmó que actuó siguiendo indicaciones del Ministerio del Interior y que, nadie le advirtió de que el procedimiento no se ajustaba a la ley. Por su parte, Mateos defendió que cumplió órdenes del ministro Marlaska. El presidente de la Ciudad, Juan Vivas ha destacado la posición de Ceuta consolidándose como uno de los principales polos del juego online en España. CCOO ha denunciado “autoritarismo” en la Dirección de la Policía Local.