Más de uno Ceuta. Informativo matinal 18/8/25

Estas son algunas de las noticias más destacadas: El PSOE denuncia el "incumplimiento sistemático" del Gobierno de Vivas de los plazos legales en solicitudes de información esenciales; Por otro lado, los socialistas ceutíes denuncian que la Ciudad "duplica" el plazo legal de pago a proveedores, "lo que asfixia a las empresas y frena la economía local". Según la formación socialista, Ceuta sigue a la cola de España en pago a proveedores: 60 días para cobrar, el doble de lo que marca la legislación: “Exigimos medidas urgentes para agilizar los pagos y cumplir la Ley”; La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales informa de la activación del Nivel 1 ( bajo riesgo) de alerta por altas temperaturas hasta el próximo 20 de agosto, ante la previsión de alcanzar registros de hasta 35,5 grados...